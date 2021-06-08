الفرق الرقابية لتجارة الحدود الشمالية تنفذ 1075 جولة بعرعر

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نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة منطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوعين الماضيين 1075 جولة ميدانية بمدينة عرعر ، على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، والتحقق من التزامها بنظام حماية المستهلك.

وشملت الجولات الرقابية المولات والمنافذ التجارية الكبرى، ومحطات تعبئة الوقود، ومراكز صيانة السيارات، كما باشرت خلالها الفرق الرقابية 330 بلاغاً.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق توكلنا وإضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.