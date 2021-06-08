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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع مديري القطاعات العسكرية بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع مديري القطاعات العسكرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=991041
المناطق - عرعر

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالإمارة اليوم، اجتماع مديري القطاعات العسكرية في المنطقة.
وفي بداية الاجتماع نوه سموه بما تقوم به جميع القطاعات الأمنية من دور حيوي ومهم في متابعة تنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المتنزهات والحدائق العامة , مثمنا التجاوب الإيجابي من قبل المواطنين والمقيمين بالالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لإيجاز عن الإنجازات الأمنية وما تحقق خلال الفترة الماضية وما يتم تنفيذه حالياً ، كما بُحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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