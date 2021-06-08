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بالفيديو.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه خلال رحلة داخلية

بالفيديو.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه خلال رحلة داخلية
http://almnatiq.net/?p=991047
المناطق - وكالات

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصفعة من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها اليوم الثلاثاء في منطقة لادروم الفرنسية.

ونشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تسجيل فيديو يظهر لحظة تعرض ماكرون للصفعة وإلقاء عناصر الأمن القبض على المنفذ فور وقوع الحادث.

ويتبين من شريط الفيديو، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحادث وقع بعد قيام ماكرون بزيارة لمدرسة في بلدة تين لارميتاج. وعندما اقترب الرئيس الفرنسي من مجموعة من المواطنين كانوا بانتظاره، وأمسك بيد أحدهم صفع الأخير ماكرون بيده الأخرى.

وأفادت قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية بأن قصر الإليزيه أكد الواقعة، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور عن الصفعة بل عن محاولة توجيهها.

وأضافت القناة أن شخصين تم توقيفهما إثر الاعتداء.

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