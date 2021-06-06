أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع مجلس المنطقة

المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة اليوم الجلسة الأولى للمجلس في دورته الثانية للعام المالي 2021، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس.

ونوّه سمو أمير المنطقة بما توليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من اهتمام ودعم لفئة الشباب، مشيراً سموه إلى صدور قرار تشكيل مجلس الشباب بالمنطقة برئاسة أحد أعضائه عملاً على تفعيل أدوارهم التنموية ومشاركتهم المجتمعية وتبنّي مبادراتهم وتطلعاتهم، كما رحّب سموه بالحضور من الهيئة الملكية لمحافظة العلا برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمرو المدني، وكذلك بالحضور من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية برئاسة نائب الهيئة لقطاع المشاريع المهندس خالد العريك.

وأوضح الأمين العام للمجلس المهندس محمد بن إبراهيم عباس أن جدول أعمال الجلسة تضمّن استعراض الخطة الإستراتيجية والمخططات التطويرية لمحافظ العلا، وأصدر المجلس توصيته بالتأكيد على أهمية قيام الجهات المعنية بالمنطقة والمجلس المحلي بالمحافظة بالتعاون والتكامل مع الهيئة في سبيل تحقيق مستهدفات إستراتيجية المحافظة وبرامجها، ومقدّراً للجهود المبذولة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا في إعداد الدراسات اللازمة.

كما استعرض المجلس ما ورد في تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من نتائج تخص مشاريع المنطقة وأبرز خصائص منصة “مشروعات”، وأصدر توصيته باعتماد المنصة الوطنية للمشروعات لمتابعة أداء مشاريع المنطقة بصفة ربع سنوية، والتأكيد على الجهات بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وتحديث بياناتها أولاً بأول، كما أقر المجلس قيام الجهات بالتنسيق مع الهيئة لمراجعة وتحديد أولويات مشاريعها بالمنطقة.

وبيّن المهندس عباس أن المجلس استعرض ما تم حيال متنزهات المنطقة التي صدرت لها قرارات تخصيص، وأصدر توصيته بتشكيل فريق عمل لوضع خطة تطويرية مُزمّنة للمتنزهات يُراعى فيها تحقيق رغبات وتطلعات أهالي المنطقة مع الحفاظ على البيئة الطبيعية لتلك المتنزهات.