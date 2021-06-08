احدث الأخبار

المجلس المحلي بمحافظة البدع يعقد جلسته الثالثة للعام الحالي
منطقة تبوك
 أمير حائل يرأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمجتمع الصحي بالمنطقة
منطقة حائل
 المملكة وراوندا توقعان اتفاقية عامة للتعاون بمختلف المجالات
أبرز المواد
 “الدم الجليدي” قد يكون مفتاحا لفهم تأثيرات كارثة تُحدق بكوكبنا!
أبرز المواد
 وزارة النقل تنفذ العديد من أعمال السلامة خلال شهر مايو
أبرز المواد
 أدبي تبوك ينظم غداً أمسية شعرية إفتراضية
منطقة تبوك
 أمين تبوك يقف على الخدمات والمشاريع البلدية
منطقة تبوك
 أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع مجلس المنطقة
منطقة المدينة المنورة
 غوتيريش يحصل على دعم مجلس الأمن الدولي لولاية ثانية
أبرز المواد
 بالفيديو.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه خلال رحلة داخلية
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز تبث الجزء الثاني عن فلسطين موثقة الجهد الدبلوماسي والاقتصادي والحربي السعودي
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع مديري القطاعات العسكرية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
المجلس المحلي بمحافظة البدع يعقد جلسته الثالثة للعام الحالي

المجلس المحلي بمحافظة البدع يعقد جلسته الثالثة للعام الحالي

منطقة تبوك
أمير حائل يرأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمجتمع الصحي بالمنطقة

أمير حائل يرأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمجتمع الصحي بالمنطقة

منطقة حائل
المملكة وراوندا توقعان اتفاقية عامة للتعاون بمختلف المجالات

المملكة وراوندا توقعان اتفاقية عامة للتعاون بمختلف المجالات

أبرز المواد
“الدم الجليدي” قد يكون مفتاحا لفهم تأثيرات كارثة تُحدق بكوكبنا!

“الدم الجليدي” قد يكون مفتاحا لفهم تأثيرات كارثة تُحدق بكوكبنا!

أبرز المواد

أمين تبوك يقف على الخدمات والمشاريع البلدية

أمين تبوك يقف على الخدمات والمشاريع البلدية
http://almnatiq.net/?p=991056
المناطق- تبوك:

وقف أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ -يرافقه رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الدكتور عبد الله الشريف- اليوم على عدد من المشاريع البلدية بمدينة تبوك.
وشملت الجولة مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد ومشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد ومنطقة الخدمات التابعة لأمانة تبوك في المدينة الصناعية والاطلاع على منطقة المستودعات التي تم الانتهاء منها مؤخراً حيث أشار وكيل الأمين للاستثمار خالد المخلفي إلى انتهاء العمل في المرحلة الأولى من المشروع الخاص بإنشاء 301 مستودع فيما يجري العمل على الانتهاء من بناء 180 مستودعا آخرا.
وأبان المخلفي أن منطقة المستودعات تقع على مساحة 750 ألف متر مربع ويجري استكمال البُنى التحتية في باقي الخدمات التي تشمل منطقة للسكراب والتشليح ومدينة للأنعام بمساحة تتجاوز 25 كيلومتراً مربعاً.
وأكد أمين منطقة تبوك حرص الأمانة على إنهاء المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة في الإنشاء والتنفيذ.

روابط ذات صلة

المجلس المحلي بمحافظة البدع يعقد جلسته الثالثة للعام الحالي

المجلس المحلي بمحافظة البدع يعقد جلسته الثالثة للعام الحالي
أدبي تبوك ينظم غداً أمسية شعرية إفتراضية

أدبي تبوك ينظم غداً أمسية شعرية إفتراضية
أمير تبوك يستقبل مدير فرع التجارة بالمنطقة وموظفي الفرع الحاصلين على جائزة التميز

أمير تبوك يستقبل مدير فرع التجارة بالمنطقة وموظفي الفرع الحاصلين على جائزة التميز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*