أمين تبوك يقف على الخدمات والمشاريع البلدية

المناطق- تبوك:

وقف أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ -يرافقه رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الدكتور عبد الله الشريف- اليوم على عدد من المشاريع البلدية بمدينة تبوك.

وشملت الجولة مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد ومشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد ومنطقة الخدمات التابعة لأمانة تبوك في المدينة الصناعية والاطلاع على منطقة المستودعات التي تم الانتهاء منها مؤخراً حيث أشار وكيل الأمين للاستثمار خالد المخلفي إلى انتهاء العمل في المرحلة الأولى من المشروع الخاص بإنشاء 301 مستودع فيما يجري العمل على الانتهاء من بناء 180 مستودعا آخرا.

وأبان المخلفي أن منطقة المستودعات تقع على مساحة 750 ألف متر مربع ويجري استكمال البُنى التحتية في باقي الخدمات التي تشمل منطقة للسكراب والتشليح ومدينة للأنعام بمساحة تتجاوز 25 كيلومتراً مربعاً.

وأكد أمين منطقة تبوك حرص الأمانة على إنهاء المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة في الإنشاء والتنفيذ.