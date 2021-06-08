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أمير حائل يرأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمجتمع الصحي بالمنطقة

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أمير حائل يرأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمجتمع الصحي بالمنطقة

أمير حائل يرأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمجتمع الصحي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=991073
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمجتمع الصحي بحائل، بحضور عدد من قيادات التجمع وأعضاء المجلس الاستشاري للمجتمع الصحي.
ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للخدمات الصحية في المناطق كافة, مثمناً جهود معالي وزير الصحة والشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سعد أن مفهوم المجتمع الصحي ليس مسؤولية التجمع الصحي فقط إنما تتكامل الأدوار مع مختلف الإدارات الخدمية والقطاعات المختلفة الخاصة والحكومية, مشيراً إلى أهمية إيجاد خارطة عمل وخطة موحدة تسير فيها الأعمال بشكل تصاعدي, مؤكداً دعمه للتوجه الحالي والمستقبلي للتجمع الصحي, متطلعاً لمزيد من العمل والتطوير الشامل بإذن الله.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي، دور المجلس الاستشاري للمجتمع الصحي الذي يقوم على عنصرين أساسيين هما استشراف المستقبل وتقديم المشورة في الوضع الحالي للتجمع الصحي بمطقة حائل، بما يسهم في تقديم خدمة صحية رائدة في المنطقة، والعمل على تعزيز مفاهيم الرعاية ذات الجودة والموثوقية، المتمحورة حول المريض وذويه وصحة المجتمع في منطقة حائل.

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