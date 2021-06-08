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المجلس المحلي بمحافظة البدع يعقد جلسته الثالثة للعام الحالي

المجلس المحلي بمحافظة البدع يعقد جلسته الثالثة للعام الحالي
http://almnatiq.net/?p=991077
المناطق- تبوك- علي العميري:

عقد المجلس المحلي لمحافظة البدع اليوم جلسته الثالثة من دورته الثانية لعام 1442هـ برئاسة محافظ البدع إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسه وبحضور مديري الإدارات الحكومية والخدمية وأعضاء المجلس من الأهالي وذلك بمقر المحافظة .وتم خلال الجلسة استعراض أهم احتياجات المحافظة ومناقشة محضر الجلسة السابقة وما تم إنجازه وأصدر المجلس جملة من التوصيات حيال ما تم بحثه من موضوعات تمهيداً للرفع بها لمجلس المنطقة لبحثها وإقرارها.

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