وفد من وزارة الخارجية يصل العاصمة الصومالية لإعادة افتتاح سفارة المملكة

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استقبل معالي وزير الدولة في جمهورية الصومال الفيدرالية عبدالحكيم أشكر، وفداً من وزارة الخارجية برئاسة المستشار بالوزارة عبدالسلام العنزي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

كما بحث الوفد مع معاليه الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة مقديشو.