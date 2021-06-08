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بلينكن: مئات العقوبات ضد إيران ستظل سارية المفعول

بلينكن: مئات العقوبات ضد إيران ستظل سارية المفعول

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بلينكن: مئات العقوبات ضد إيران ستظل سارية المفعول

بلينكن: مئات العقوبات ضد إيران ستظل سارية المفعول
http://almnatiq.net/?p=991089
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مئات العقوبات ضد إيران ستبقى سارية المفعول حتى في حال عادت طهران للامتثال لشروط الاتفاق النووي.

وقال في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، إنه “ينبغي توقع أنه حتى إذا عادت إيران إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فإن مئات العقوبات ضدها ستظل سارية المفعول”.

وأضاف: “الأمر يشمل تلك التي كانت مفروضة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، إن “واشنطن لا تخطط لرفع العقوبات عن إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأعلنت إيران من جهتها، أنها “تقترب من رفع كافة أشكال العقوبات التي تتسق ولا تتسق مع الاتفاق النووي، بنتائج مشرفة”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: “مهتمون بإنهاء مفاوضات فيينا قبل انتهاء اتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مؤكدا أنه “لا يوجد ما يمنع حكومة الرئيس حسن روحاني من التوصل لاتفاق في فيينا قبل الانتخابات الرئاسية”.

وانتهت الجولة الخامسة من المحادثات بين أطراف الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي يوم الأربعاء الماضي، بعد أيام من المحادثات من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع في 2015، ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.

واتفقت الوفود على العودة إلى عواصمها من أجل إجراء المزيد من المشاورات لتبدأ جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام القادمة.

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