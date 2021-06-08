البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة

المناطق - الرياض:

طرح البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:



– مدير مشاريع المخاطر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية).

– مدير أول المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير العمليات وتقديم الخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول مراجعة الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)