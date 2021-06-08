احدث الأخبار

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة
أبرز المواد
 القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة
أبرز المواد
 النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم
أبرز المواد
 جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية تعاون مع “هدف” لتدريب وتأهيل خريجي الجامعة
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بقائد شاحنة سار عكس الاتجاه
أبرز المواد
 النيابة تحذر من تداول الأوراق المالية بناء على إفشاء المعلومات الداخلية
أبرز المواد
 البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة
أبرز المواد
 “الأمن السيبراني” يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث “واتساب”
أبرز المواد
 ترودو يصف مقتل عائلة مسلمة بـ”الهجوم الإرهابي”ويعلن تحركا
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يزور أحد رجال الأمن بعد إصابته “بمهمة عمل”
منطقة الرياض
 بلينكن: مئات العقوبات ضد إيران ستظل سارية المفعول
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يزور النصب التذكاري للإبادة الجماعية في رواندا
محليات
تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

أبرز المواد
القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة

القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة

أبرز المواد
النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم

النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم

أبرز المواد
جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية تعاون مع “هدف” لتدريب وتأهيل خريجي الجامعة

جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية تعاون مع “هدف” لتدريب وتأهيل خريجي الجامعة

أبرز المواد

البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة

البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة
http://almnatiq.net/?p=991102
المناطق - الرياض:

طرح البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشاريع المخاطر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية).
– مدير أول المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
– مدير العمليات وتقديم الخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مسؤول مراجعة الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

روابط ذات صلة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة
القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة

القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة
النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم

النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*