احدث الأخبار

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة
أبرز المواد
 القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة
أبرز المواد
 النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم
أبرز المواد
 جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية تعاون مع “هدف” لتدريب وتأهيل خريجي الجامعة
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بقائد شاحنة سار عكس الاتجاه
أبرز المواد
 النيابة تحذر من تداول الأوراق المالية بناء على إفشاء المعلومات الداخلية
أبرز المواد
 البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة
أبرز المواد
 “الأمن السيبراني” يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث “واتساب”
أبرز المواد
 ترودو يصف مقتل عائلة مسلمة بـ”الهجوم الإرهابي”ويعلن تحركا
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يزور أحد رجال الأمن بعد إصابته “بمهمة عمل”
منطقة الرياض
 بلينكن: مئات العقوبات ضد إيران ستظل سارية المفعول
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يزور النصب التذكاري للإبادة الجماعية في رواندا
محليات
تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

أبرز المواد
القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة

القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة

أبرز المواد
النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم

النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم

أبرز المواد
جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية تعاون مع “هدف” لتدريب وتأهيل خريجي الجامعة

جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية تعاون مع “هدف” لتدريب وتأهيل خريجي الجامعة

أبرز المواد

النيابة تحذر من تداول الأوراق المالية بناء على إفشاء المعلومات الداخلية

النيابة تحذر من تداول الأوراق المالية بناء على إفشاء المعلومات الداخلية
http://almnatiq.net/?p=991106
المناطق - الرياض:

أكدت النيابة العامة أن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية، تعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها.

وأضافت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء أن هذا يأتي تحقيقًا لمبدأ العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، والإخلال بهذا الشأن موجب للمُساءلة الجزائية.

وعرفت النيابة المعلومات الداخلية، حيث أكدت أنها المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع والتي لا تكون متوفرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها.

وأشارت إلى أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة بحسب نص الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية.

روابط ذات صلة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة
القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة

القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة
النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم

النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*