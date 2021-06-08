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جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية تعاون مع “هدف” لتدريب وتأهيل خريجي الجامعة

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جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية تعاون مع “هدف” لتدريب وتأهيل خريجي الجامعة

جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية تعاون مع “هدف” لتدريب وتأهيل خريجي الجامعة
http://almnatiq.net/?p=991112
المناطق - واس:

أبرمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز اليوم، اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”؛ لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.

وقّع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري العصيمي، والمدير التنفيذي للأعمال بالصندوق فراس أبا الخيل.

وتؤسس الاتفاقية لإقامة شراكة إستراتيجية بين الجامعة و الصندوق لتحقيق الأهداف المشتركة،المتمثلة في تدريب وتأهيل الخريجين لزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030.

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