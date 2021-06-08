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النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم

النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم
http://almnatiq.net/?p=991115
المناطق - الرياض:

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر أثناء توقيع العقود، متمنيًا له التوفيق مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر وقعت رسميًّا مع فينسنت أبو بكر قادمًا من بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد إلى 3 سنوات بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وانتقل أبو بكر صاحب الـ29 عامًا إلى بشكتاش في أغسطس 2016، قادمًا من بورتو البرتغالي، وينتهي تعاقده مع النادي التركي في شهر يوليو المقبل، ما سهل عملية التفاوض معه وحسم الصفقة.

وكان المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، قد أعلن، قبل قليل، عن حسم صفقة أبو بكر بشكل رسمي بدعم من عضو الشرف، الأمير خالد بن فهد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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