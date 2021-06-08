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القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة

القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة
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المناطق - القصيم:

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق في محطة وقود بمحافظة عنيزة.

وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم، العميد إبراهيم أبا الخيل بأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحريق جزئي لمركبة في إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة كان نتيجة إهمال قائد المركبة لتعليمات السلامة، وذلك بقيامه بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود؛ ما نتج عنه نشوب حريق تمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم على أهمية التقيد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود.

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