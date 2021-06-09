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وزير الرياضة يزور معسكر الأخضر ويلتقي باللاعبين

وزير الرياضة يزور معسكر الأخضر ويلتقي باللاعبين

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وزير الرياضة يزور معسكر الأخضر ويلتقي باللاعبين

وزير الرياضة يزور معسكر الأخضر ويلتقي باللاعبين
http://almnatiq.net/?p=991130
المناطق - واس:

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم، معسكر المنتخب السعودي الأول المقام حاليًا بالعاصمة الرياض، لخوض المنافسات المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

والتقى سموه بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، بحضور الاستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أشاد بالنتائج التي حققت في الجولات الماضية من التصفيات الآسيوية والروح العالية التي تمتع بها الفريق مما عكس مدى حرص الجميع على الظهور بالشكل المشرف من أجل اسم الوطن، وعبّر سموه في حديثه للاعبين على ثقته بهم في مواصلة العمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق الهدف، وأكد سموه بأن الفترة الحالية تستلزم مواصلة التركيز والتأكيد على قوة المواجهتين القادمتين.

من جهته، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه واهتمامه ومتابعته التي تحظى بها المنتخبات السعودية، مؤكدًا بأن الجميع يعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات باسم الكرة السعودية.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” اليوم، حصة تدريبية على “ملعب الأمير فيصل بن فهد”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير والاستحواذ قبل أن يطبق مجموعة من التمارين التكتيكية لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

على صعيد متصل، أكتفى لاعب خط الوسط ناصر الدوسري بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي بعده عودته من الإجازة التي منحها إياه المدير الفني بسبب وفاة شقيقه.

فيما شارك الثنائي عبدالإله العمري ومحمد البريك في التدريبات الجماعية بعد ما اكملا جاهزيتهما.

ويواصل المنتخب تدريباته يوم غدٍ الاربعاء عند الساعة الثامنة مساءً على “ملعب الأمير فيصل بن فهد” في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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