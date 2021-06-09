احدث الأخبار

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الهربيد في وفاة والدتهم
أبرز المواد
 وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي
أبرز المواد
 وزير الرياضة يزور معسكر الأخضر ويلتقي باللاعبين
أبرز المواد
 “الوزراء” يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين.. وهذه أبرز قراراته
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة
أبرز المواد
 القصيم.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود بسبب تدخين قائد مركبة
أبرز المواد
 النصر يضم فينسنت أبو بكر لثلاثة مواسم
أبرز المواد
 جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية تعاون مع “هدف” لتدريب وتأهيل خريجي الجامعة
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بقائد شاحنة سار عكس الاتجاه
أبرز المواد
 النيابة تحذر من تداول الأوراق المالية بناء على إفشاء المعلومات الداخلية
أبرز المواد
 البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة
أبرز المواد
 “الأمن السيبراني” يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث “واتساب”
أبرز المواد
أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الهربيد في وفاة والدتهم

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الهربيد في وفاة والدتهم

أبرز المواد
وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي

وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي

أبرز المواد
وزير الرياضة يزور معسكر الأخضر ويلتقي باللاعبين

وزير الرياضة يزور معسكر الأخضر ويلتقي باللاعبين

أبرز المواد
“الوزراء” يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين.. وهذه أبرز قراراته

“الوزراء” يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين.. وهذه أبرز قراراته

أبرز المواد

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الهربيد في وفاة والدتهم

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الهربيد في وفاة والدتهم
http://almnatiq.net/?p=991138
المناطق - واس:

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، عزاءهما لأسرة الهربيد بوفاة والدتهم -رحمها الله-.

وعبّر سموهما خلال اتصال هاتفي اليوم بابن الفقيدة رئيس مركز العويد حمد عقلاء الهربيد ، عن مواساتهما للجميع, سائلين الله بأن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهتها عبرت أسرة الهربيد عن شكرها لسموهما على مواساتهما, سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وفسيح جناته.

روابط ذات صلة

وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي

وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي
وزير الرياضة يزور معسكر الأخضر ويلتقي باللاعبين

وزير الرياضة يزور معسكر الأخضر ويلتقي باللاعبين
“الوزراء” يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين.. وهذه أبرز قراراته

“الوزراء” يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين.. وهذه أبرز قراراته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*