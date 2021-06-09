أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الهربيد في وفاة والدتهم

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، عزاءهما لأسرة الهربيد بوفاة والدتهم -رحمها الله-.



وعبّر سموهما خلال اتصال هاتفي اليوم بابن الفقيدة رئيس مركز العويد حمد عقلاء الهربيد ، عن مواساتهما للجميع, سائلين الله بأن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.



من جهتها عبرت أسرة الهربيد عن شكرها لسموهما على مواساتهما, سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وفسيح جناته.