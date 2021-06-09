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حالات إغماء بمستشفى الملك فيصل بالأحساء بسبب التكييف

حالات إغماء بمستشفى الملك فيصل بالأحساء بسبب التكييف
http://almnatiq.net/?p=991145
المناطق - الشرقية:

تسبب ضعف أجهزة تكييف الهواء في مستشفى الملك فيصل العام بالأحساء، في حالة من الارتباك داخل بعض الأقسام الطبية، ما أدى إلى إلغاء معظم مواعيد المراجعين.

وقال عدد من أفراد الطاقم الطبي بقسمي عيادة الأسنان والنساء والولادة، وفقًا لـ”الوطن”، إن المستشفى يعاني من مشكلة ضعف أداء مكيفات الهواء منذ نحو أسبوعين، مؤكدين أنه تم إلغاء العديد من المواعيد للمرضى بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وأضافوا أن 3 من المراجعين داخل عيادة الأسنان تعرضوا لحالات إغماء أثناء إجرائهم خلع لبعض أسنانهم، كما أكدوا تعطل جهاز الأشعة عدة مرات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما دفع الأطباء لحصر استخدامه على الحالات الاستثنائية.

واشتكى البعض من الروائح الكريهة في بعض الأماكن، وذلك على خلفية إضراب عمال النظافة بالقسمين عن العمل منذ عدة أشهر بسبب عدم تلقيهم للرواتب، كما أكد أحد الأطباء إمكانية تطور الوضع إلى وباء، وذلك حال استمرار سوء أداء مكيفات الهواء وعدم نظافة المكان.

من جانبها، أكدت الجهة المعنية أنه تم التواصل مع الشركة المختصة لصيانة أنظمة التكييف، بالإضافة إلى التواصل مع الشركة المشغلة لصرف الرواتب المستحقة للعاملين في المستشفى على وجه السرعة.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي ملاحظة من المستفيدين تشير لوجود روائح كريهة خلال التقرير البيئي الأسبوعي المعني برصد ملاحظات المرضى وأعمال الصيانة والنظافة.

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