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أمير جازان يصدر عدداً من التكليفات بالإمارة

أمير جازان يصدر عدداً من التكليفات بالإمارة

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أمير جازان يصدر عدداً من التكليفات بالإمارة

أمير جازان يصدر عدداً من التكليفات بالإمارة
http://almnatiq.net/?p=991151
المناطق - واس:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس، قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدد من الموظفين في عدد من الإدارات والأقسام بالإمارة.

وشمل القرار تكليف الموظف حسين بن علي حوباني بالعمل مستشاراً بمكتب وكيل الإمارة، وتكليف جعفر بن عبدالرحمن ناشب بالعمل مديراً عاماً للحقوق العامة، وسمير بن حسين آل سالم بالعمل مديراً عاماً للحقوق الخاصة، وعبدالله بن محمد الزائري مديراً لإدارة الحقوق العامة.

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