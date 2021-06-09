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تطبيق تويتر يتعرض لمشكلة تقنية

تطبيق تويتر يتعرض لمشكلة تقنية
http://almnatiq.net/?p=991169
المناطق - وكالات:

تعرض تطبيق تويتر لمشكلة تقنية تسببت في ظهور قراءات خاطئة لتحليل نشاط التغريدة.

في سياق آخر، تستعد شبكة موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن “بلو”. وكانت الباحثة مانشون وانج قد كشفت لأول مرة منذ أسبوعين عن تطوير موقع التواصل الاجتماعي لخدمة جديدة باشتراك مدفوع.

وقام تويتر قبل أيام بإضافة إصدار جديد من تطبيق تويتر على متجر آب ستور للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس ليضيف “تويتر بلو”، حيث من المنتظر أن يكون رسم الاشتراك في هذا التطبيق 2.99 دولار شهريًّا.

وذكر موقع “تك كرانش” أنه لا يمكن لمستخدمي تويتر الاشتراك في خدمة تويتر بلو حتى بعد تنزيل التحديث حاليًّا. وكشفت وانج عن بعض تفاصيل الخدمة، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاقها في وقت قريب جدًّا. وقالت: إن الخدمة الجديدة توفر للمستخدم الكثير من المزايا مثل استخدام الألوان والرموز المخصصة والضبط على “وضع القراءة” الذي يحول المشاركات إلى نصوص سهلة القراءة.

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