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أخصائي قلب يحذر من 5 عوامل تعرضك للشيخوخة والموت المبكر

أخصائي قلب يحذر من 5 عوامل تعرضك للشيخوخة والموت المبكر
http://almnatiq.net/?p=991173
المناطق - وكالات:

حذر أخصائي القلب الألماني مارتن هالي، من 5 عوامل تضر بمنظومة القلب والأوعية الدموية، التي تعد مفتاح العمر الطبيعي للجسم.

وأوضح الأخصائي هذه العوامل، وأولها السمنة التي تسبب تلف الجدران الداخلية للأوعية الدموية، وإطلاق مواد تسبب الالتهابات في مجرى الدم.

ونبه بأن ارتفاع مستوى ضغط الدم يسبب الإجهاد، ويزداد خطر تمزق جدران الأوعية الدموية، في حين يؤدي تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية إلى تصلبها.

وأكد أن السكر يدمر الطبقة الواقية في الأوعية الدموية ويذيب الخلايا، كذلك التدخين، لافتا إلى أن النيكوتين يدمر جدران الأوعية الدموية الداخلية، ما قد يسبب نشوء الثقوب والندب، كما أن التدخين والسمنة يمكن أن يسببا التهابات مزمنة في الجسم.

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