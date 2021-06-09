برامج ومحاضرات لتثقيف فتيات دار التربية الاجتماعية بالدرعية وتأهيلهن للزواج

برامج ومحاضرات لتثقيف فتيات دار التربية الاجتماعية بالدرعية وتأهيلهن للزواج

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برامج ومحاضرات لتثقيف فتيات دار التربية الاجتماعية بالدرعية وتأهيلهن للزواج

برامج ومحاضرات لتثقيف فتيات دار التربية الاجتماعية بالدرعية وتأهيلهن للزواج
http://almnatiq.net/?p=991177
المناطق - الرياض:

نفذت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأسبوعين الماضية 3 برامج تدريبية ومحاضرات لفتياتها المشمولات بالرعاية.

أولى البرامج دورة لتأهيل الزواج بعنوان “فن الأنوثة” قدمتها الدكتورة حصة السند وتناولت فيها ضوابط اختيار شريك الحياة والحقوق والواجبات الزوجية وطرق حل المشكلات والحوار الأسري كما نظمت الدار محاضرة تثقيفية عن “العناية بالصحة والجمال” ومحاضرة أخرى عن “أضرار التدخين” تعرفت فيها المستفيدات على الطرق المثلى للحفاظ على الصحة والجمال وآثار التدخين على المدى البعيد وكيفية الإقلاع عنه وتقديم الحلول البديلة وأهمية التثقيف الصحي للفرد والمجتمع.

تأتي هذه البرامج والدورات ضمن اتفاقات التعاون التي أبرمتها الدار مع بعض الجهات الخارجية ذات العلاقة والتي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لليتيمات بما يتناسب مع احتياجاتهن وقدراتهن الفردية.

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