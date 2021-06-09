أمير جــازان يكلف “الزائري” مديرًا للحقوق العامة بإمارة المنطقة

المناطق - جازان - فضه عطيف:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارًا يقضى بتكليف الأستاذ عبدالله بن محمد الزائري مديرًا للحقوق العامة.



وأعرب مدير الحقوق العامة، عن شكره وتقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها سمو أمير منطقة جازان ، سائلًا الله تعالى أن يوفقه في عمله خدمة للدين والمليك والوطن والمواطن ، ووفقًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.



ويُعد الأستاذ عبدالله الزائري من الكفاءات الإدارية المتميزة، وعرف عنه جديته في عمله وتفانيه في ما كلف به من أعمال.



وشغل الزائري منصب رئيس لجنة حصر القبائل وسكرتيرً اللجنة الفرعية لقبول الشكاوى، وعضوًا بعددٍ من اللجان .

وحصل على شهادة البكالوريوس – إدارة عامة (تنظيم وتطوير إداري) ودبلوم حاسب آلي، كما التحق بعدد من الدورات وشارك في العديد من ورش عمل.