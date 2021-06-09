موفي سينما توقع إتفاقية “توطين” مع الموارد البشرية لتمكين الشباب السعوديين

المناطق - حماد الرشدان:

وقعت شركة موفي لدور السينما اتفاقية “برنامج توطين” مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيمانًا منها بالطاقات الوطنية والكفاءات المحلية، وتماشيًا مع رؤية ٢٠٣٠ التي تسعى إلى توفير فرص العمل للشباب والشابات السعوديين ودعمهم وتمكينهم.



وتتضمن أهداف برنامج التحول الوطني تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والإسهام في تمكين القطاع الخاص.



وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس ماجد الضحوي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين ومساعد الوكيل الأستاذ بدر الجارد و الأستاذ ماجد الحارثي الرئيس التنفيذي للخدمات لدى شركة موفي لدور السينما.



ومن المنتظر أن توفر الاتفاقية أكثر من ١٠٠٠ وظيفة في مختلف أنحاء المملكة للعمل في قطاع تشغيل دور السينما أحد أبرز القطاعات في المملكة والأكبر نمواً.



وأكد ماجد الحارثي الرئيس التنفيذي للخدمات في شركة موفي على مدى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية المختلفة وتوحيد الجهود لدعم الشباب السعودي.



وأعرب الحارثي عن تفاؤله وحماسه لإشراك شباب الوطن في تنمية الاقتصاد، وتقديم التدريب والتأهيل الشامل ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة عالية، حيث تسعد شركة موفي وتفخر بمنظومة وطنية متكاملة تحقق النجاحات على كافة الأصعدة.



يذكر أن موفي سينما تعمل حاليا من خلال 10 فروع في 6 مدن مختلفة حول المملكة، وتعتزم الشركة تدشين 30 فرع جديد بنهاية عام 2022.