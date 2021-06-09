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محافظ الوجه يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك

محافظ الوجه يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=991186
المناطق- تبوك:

استقبل محافظ الوجه شجاع الشريف بمكتبة اليوم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري ومدير المعهد الصناعي الثانوي بالوجه المهندس صالح الغامدي ومدير إدارة التعليم والتطوير بشركة البحر الأحمر زهار فلمبان.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على برنامج تطوير التدريب بالمحافظة وأوجه التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة البحر الأحمر لما يعود بالنفع على أبناء المنطقة.

بدورهما استقبل المهندس المطيري ومدير المعهد الصناعي الثانوي بالوجه المهندس صالح الغامدي مدير إدارة التعليم والتطوير بشركة البحر الأحمر زهار فلمبان وفريق العمل المرافق وذلك في مقر المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة لمناقشة أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين وحدات التدريب التقني بالمنطقة وشركة البحر الأحمر.

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