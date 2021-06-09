شركة تستولى على 43 مليون ريال من أطباء وأكاديميين بمكة

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استولت إحدى شركات توظيف الأموال في مكة المكرمة، على مبلغ 43 مليون ريال، من مساهمين منهم أطباء وأكاديميين.

وكانت النيابة العامة أصدرت أمرًا بالقبض على كل من، مدير فرع الشركة، والمدير المالي، وصاحب الشركة وأبناؤه، وشركاؤه.

ومارست الشركة عملها من خلال مسمى “البيع بالتقسيط”، وبلغ عدد المستثمرين 42 شخصا، حيث روجت عبر تطبيق “واتس اب”، إعلانات منها “استثمر بمليون ريال واربح 300 ألف ريال سنويا”، وغيرها من الإعلانات المضللة، بحسب عكاظ.

وأوضح المستثمرون أنه تم صرف أرباح لهم، إلا أن الأرباح توقفت، معربين عن تخوفهم من ضياع رؤوس أموالهم، مطالبين باسترجاعها.