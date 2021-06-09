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بعد أن تم تجهيزها (تسليم صالة المعارض بالمجاردة) للقطاع الصحي

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لتكون مركزاً للقاحات ضد كورونا

بعد أن تم تجهيزها (تسليم صالة المعارض بالمجاردة) للقطاع الصحي

بعد أن تم تجهيزها (تسليم صالة المعارض بالمجاردة) للقطاع الصحي
http://almnatiq.net/?p=991204
المناطق - عسير

وقف محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح على صالة المعارض بالمجاردة للتأكد من كافة التجهيزات والذي قد وعد خلال الاسبوع الماضي هو ورئيس بلدية المجاردة المهندس أحمد العربي بتجهيزها دعماً للقطاع الصحي بالمجاردة لتكون مركزاً للقاحات ضد فايروس كورونا حيث تم الانتهاء من تجهيزها بكافة التجهيزات اللازمة لتكون مركز للقاحات ضد فايروس كورونا وقد سلم رئيس بلدية المجاردة المهندس أحمد بن عامر العربي صباح اليوم لمدير القطاع الصحي بالمجاردة الأستاذ حسن بن ناصر السلومي صالة المعارض بالمجاردة وكان ذلك بحضور عدد من المشائخ ورجال الأعمال على أن يتم توفير اللقاحات خلال الأيام القادمة من قبل الشؤون الصحية وانطلاق العمل بالمركز .

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