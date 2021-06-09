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المركز الوطني للفعاليات يعلن جاهزية “أكبر قبة في العالم” لاستضافة الفعاليات

المركز الوطني للفعاليات يعلن جاهزية “أكبر قبة في العالم” لاستضافة الفعاليات
http://almnatiq.net/?p=991207
المناطق - جدة

أعلن المركز الوطني للفعاليات عن تدشين مشروع “جدة سوبردوم” بعد الانتهاء من عمليات البناء ليبدأ باستضافة الفعاليات المختلفة والتي تتناسب وهذا الصرح الوطني الكبير.

وبالرغم من الظروف القاسية لجائحة كورونا (كوفيد-)19، والتي أدت إلى تعطل بعض المشاريع حول العالم، إلا أن الدعم الكبير واللامحدود من القيادة الرشيدة والتسهيلات التي قدمت أسوة بجميع المشاريع الحكومية والخاصة، تم إنجاز مشروع القبة الأكبر في العالم (دون أعمدة)، والواقعة شمال مدينة جدة، محققين بذلك هدفًا آخر يعزز ويساهم في نجاح رؤية المملكة 2030.

كما سيكون لجدة سوبردوم دور مهم ورئيس في إحياء العديد من الفعاليات والمناسبات المقامة في مدينة جدة بمختلف أنواعها، كالفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية منها والعالمية، والمعارض والعديد من المشاريع المختلفة.

ويبلغ قطر جدة سوبردوم 210 متر ومساحتها 39,753 متر مربع، وارتفاعها يقدّر بـ 46 متر، حيث يمكن للقبة التشكل بحسب احتياجات كل فعالية ومشروع.

وبتلك الأرقام والمساحات الهائلة حطمت جدة سوبردوم رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية لتصبح أكبر قبة بسقف بلا أعمدة في العالم، بالإضافة لكونها أكبر قبة جيوديسية في العالم محطمة بذلك رقم غينيس آخر.

وتماشيًا مع التطور الذي تشهده البلاد، فإن جدة سوبردوم ستكون من أهم معالم المملكة؛ حيث ستتجه إليها أنظار العالم، بالإضافة إلى الفرص والشراكات والاستثمارات الضخمة التي ستحققها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

يذكر أنه تم إنشاء المركز الوطني للفعاليات بقرار من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 10 مارس 2020م، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة العربية السعودية والمُمكّن له في كافة المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، وذلك لضمان تقديم أنشطة واحتفالات ومواسم جذابة تتماشى مع زوار الفعاليات سواء من داخل المملكة أو خارجها بشكل أكبر وأفضل.

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