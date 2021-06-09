أمير منطقة القصيم : منجم البعيثة رافداً مهماً للاقتصاد الوطني

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن منجم البعيثة يُعد أحد روافد الاقتصاد الوطني بالمملكة ، وإنتاجه المتميز من البوتاسيوم والفوسفات ، منوهًا بما شاهده من الطاقة البشرية السعودية التي تعمل به بنسبة 100 % من الشباب السعودي.

وأبدى سموه سعادته بما شاهده من تطور في العمل الدؤوب في المنجم الذي لا ينقطع وارتباطه برأس الخير في المنطقة الشرقية ، ووعد الشمال بالمنطقة الشمالية ، مفتخراً بأنه لدينا ولله الحمد الكثير من المناجم المنتشرة في العديد من مناطق المملكة.

وأشار الأمير فيصل بن مشعل إلى أن ما اطلع عليه من جهود في شركة معادن بالبعيثة يؤكد جودة مخرجات الشركات ومعيار أدائها العالي ، وتنوّع المعادن التي تعمل على استخراجها من باطن الأرض ، مؤكداً أن وجود مثل هذه الشركات العملاقة ستسهم في توفير فرص وظيفية للشباب من أبناء وطننا الغالي الذين يعدون الثروة الحقيقية للوطن.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم منجم البعيثة ، وذلك ضمن زيارة سموه الميدانية لمحافظة الأسياح.

واستمع سمو أمير القصيم خلال الزيارة إلى شرحٍ مفصل من الرئيس التنفيذي لشركة معادن عبدالعزيز الحربي عن مسيرة الشركة ، وما تحقق لها من إنجازات في المبادرات الاجتماعية ، ومسارات التعدين ، وتشغيل القطار الذي يربط مسارات الإنتاج.

كما اطلع سموه خلال الزيارة على أداء السلامة بالمناجم وحماية الموظفين وخطط حركة السير ، ومراحل عمليات التعدين بالإضافة إلى التدريب الوظيفي ، ورحلة خام البوكسايت في معادن.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الإنفاق على المحتوى المحلي بلغ 830 مليون ريال للمقاولين السعوديين ، يُمثل 80٪ من الإنفاق العام.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين مجلس منطقة القصيم عسم الرمضي.

كما ار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم مركز البعيثة ، وذلك في إطار زيارته الميدانية للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.

واطلع سموه خلال الزيارة على جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مركز البعيثة الرامية إلى توفير الأراضي السكنية للمواطنين من خلال منصة سكني الإلكترونية ، كما اطلع على الجهود المبذولة لتشغيل محطة معالجة المياه بمركز البعيثة ، التي تعزز من إنتاج المياه للمركز.

رافق سموه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ الأسياح عبدالعزيز الحديثي ، وأمين مجلس منطقة القصيم عسم الرمضي ، ومدير فرع الإسكان بالمنطقة أحمد المرشد ، ومدير عام فرع المياه بالمنطقة عبدالمحسن الفريحي.