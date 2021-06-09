أمير القصيم يدشن 9 مشروعات تنموية بالأسياح و8 مشروعات بلدية بمركز قبة

المناطق - الأسياح

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جودة العمل في الخدمات البلدية مقياس للتطور والنمو في كل منطقة ، مشيراً إلى أن هناك نقلات نوعية في الخدمات البلدية بالمنطقة ، انعكس على الجهود المبذولة ، وجمالية محافظات ومراكز القصيم.

وأبدى سموه سعادته بتدشين المشروعات التنموية التي تأتي بدعم سخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، حرصاً على توفير جميع الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك بعد أن دشّن سموه 9 مشروعات جديدة بمحافظة الأسياح، خلال زيارته الميدانية التي قام بها اليوم للمحافظة.

واستهل سمو أمير القصيم زيارته بعقد اجتماع مع رؤساء المراكز ومدراء الجهات الحكومية بالمحافظة ، حثهم خلالها أهمية خدمة المواطنين وتوفير كامل الخدمات لهم بما يحقق جودة الأداء ، مؤكداً على أهمية إنجاز المشروعات والوقوف عليها بشكل مستمر لضمان إتمامها بوقتها المحدد لتحقيق الأهداف المنشودة منها.

عقب ذلك افتتح سمو الأمير فيصل بن مشعل القصر التراثي بمحافظة الأسياح ، وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تخلله كلمة لمحافظة الأسياح عبدالعزيز الحديثي رحب فيها بسموه ، مثمناً اهتمامه المباشر ورعايته الدائمة للمشروعات التنموية، التي أسهمت في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين ، لافتاً إلى أن محافظة الأسياح شهدت تدشين مجموعة من المشروعات التنموية التي تؤكد دعم الدولة – أعزها الله – لتنمية وتطوير محافظة الأسياح.

إثر ذلك شهد سمو أمير القصيم توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى الأسياح العام وجمعية التنمية الأهلية بالمحافظة ، التي تهدف إلى تفعيل البرامج التوعوية والمناشط الصحية التي تسهم في رفع وعي المجتمع.

بعد ذلك دشن سمو أمير القصيم المشروعات التي شملت تدشين مسجد البرقاء التاريخي ، وتدشين الكلية التقنية بالأسياح التي تبلغ مساحتها 60 ألف وتستوعب 1053 طالباً ، وتضم أربع تخصصات ، ومشروع تطوير العيادات الخارجية بمستشفى الأسياح العام ، بالإضافة إلى المشروعات البلدية التي تضمنت وضع حجر الأساس لإنشاء حدائق وممرات مشاة ، وإنشاء ساحات بلدية ، وبوابات مداخل المحافظة ، كما افتتح سموه المرحلة الثانية لتأهيل طريق الملك عبدالعزيز ، ومشروع طريق الملك عبدالله ، ومشاريع سفلته وإنارة.

عقبها أطلق سمو أمير القصيم مبادرة أرض القصيم خضراء في منتزه روضة أم الحمام بمحافظة الأسياح ، التي تأتي امتدادا للمراحل السابقة للمبادرة ، مستمعاً إلى شرح موجز عن الجهود التي تقوم بها الجهات المشاركة بالمبادرة وأهدافها المستقبلية لنشر مفهوم الاهتمام بالبيئة.

كما وقف الأمير فيصل بن مشعل خلال جولته الميدانية على المحافظة على مشروع ترميم قرية التنومة التراثي ، مطلعاً على الجهود المبذولة للمحافظة على هوية وتاريخ القرية، حيث يبلغ مشروع التطوير قرابة ثلاثة ملايين ريال.

رافق سموه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ الأسياح عبدالعزيز الحديثي ، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشائع ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أمين الرقيبة ، وأمين مجلس منطقة القصيم عسم الرمضي ، ومدير فرع السياحة والآثار إبراهيم المشيقح.

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مبنى الأحوال المدنية في محافظة الأسياح ، خلال الزيارة التي قام بها اليوم للمحافظة.

وشاهد سموه الخدمات التي يقدمها فرع الأحوال المدنية ، ومراحل استخراج الهوية الوطنية ، وما تم تجهيزه من إمكانيات تقنية حديثة.

وبارك سمو أمير القصيم افتتاح المبنى الذي يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى العناء خارج المحافظة لإتمامها ، مؤكداً حرص وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على خدمة المواطنين وتسهيل جميع إجراءاتهم بكل مكان من أرجاء المملكة.

رافق سموه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ الأسياح عبدالعزيز الحديثي ، وأمين مجلس منطقة القصيم عسم الرمضي.

كما دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، 8 مشروعات بلدية جديدة بمركز قبة ، خلال الزيارة التي قام بها اليوم للمركز.

وأشاد سمو أمير القصيم بما لمسه من تطور العمل البلدي في محافظة الأسياح وقبة والنقلة النوعية التي فيهما وتطور ، مثنياً على جهود أمين المنطقة المتواصلة في نهضة الجوانب البلدية ، مقدماً كل الشكر والتقدير له ولجميع رؤساء البلديات ، ولجميع مدراء القطاعات الحكومية الذي لمس منهم كل الحرص والاهتمام بتوفير الخدمات لأهالي المحافظات في منطقة القصيم ، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد نموها واستقرارها.

واستمع سمو أمير القصيم خلال الزيارة إلى شرحٍ مفصل من رئيس بلدية قبة المهندس غازي الظفيري ، عن المشروعات التي تم تدشينها والجاري تنفيذها في قبة وشملت مركز الاحتفالات ، والأستاذ الرياضي ، وحديقة الملك عبدالله ، والمشتل النموذجي ، وسوق الخضار ، والمسرح الروماني ، وميدان الخيل ، ومباني ومرافق عامة للبلدية.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي.