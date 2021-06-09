احدث الأخبار

7 أيام لتظلمات طالبي النقل الخارجي
أبرز المواد
 بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية “تاريخية” للتصدي للصين
أبرز المواد
 لقاح فايزر.. “خطوة مهمة” لحماية الأطفال دون 12 عاما
أبرز المواد
 احذر تناوله.. دراسة تكشف عن أضرار بذور الكتان
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن 9 مشروعات تنموية بالأسياح و8 مشروعات بلدية بمركز قبة
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم : منجم البعيثة رافداً مهماً للاقتصاد الوطني
أبرز المواد
 المركز الوطني للفعاليات يعلن جاهزية “أكبر قبة في العالم” لاستضافة الفعاليات
أبرز المواد
 بعد أن تم تجهيزها (تسليم صالة المعارض بالمجاردة) للقطاع الصحي
أبرز المواد
 شركة تستولى على 43 مليون ريال من أطباء وأكاديميين بمكة
أبرز المواد
 موفي سينما توقع إتفاقية “توطين” مع الموارد البشرية لتمكين الشباب السعوديين
أبرز المواد
7 أيام لتظلمات طالبي النقل الخارجي

7 أيام لتظلمات طالبي النقل الخارجي

أبرز المواد
بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة

بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة

أبرز المواد
الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق

الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق

أبرز المواد
مجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية “تاريخية” للتصدي للصين

مجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية “تاريخية” للتصدي للصين

أبرز المواد

احذر تناوله.. دراسة تكشف عن أضرار بذور الكتان

احذر تناوله.. دراسة تكشف عن أضرار بذور الكتان
http://almnatiq.net/?p=991219
المناطق - الرياض

أوضح موقع “أونلي ماي هيلث” في تقرير له بعض مساوئ بذور الكتان وضررها على الصحة العامة.
وحسب “سبوتنيك” يقول خبراء التغذية إن بذور الكتان تتداخل مع امتصاص الدواء في الجسم مما يقلل من تأثير الدواء وظهور آثار جانبية مختلفة تعتمد على نوع الدواء.
وحذر الخبراء خلال دراسة حديثة من تناول بذور الكتان مع مميعات الدم، الأسبرين، العقاقير المضادة للالتهابات مثل: نابروكسين، الأنسولين، غليبيزيد، غليبوريد، الأدوية التي تغير مستويات هرمون الاستروجين، أدوية الإمساك والأدوية الخافضة لضغط الدم، حيث يتم إعطاء كل هذه الأدوية لسبب معين وحالة طبية معينة، ولذلك يجب الحذر.
كما حذر الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أمراض معوية من تناول بذور أو زيت الكتان لأنه يعمل علىزيادة حركات الأمعاء و يؤدي إلى الإسهال ومتلازمة القولون العصبي، كما يمكن أن يؤدي تناول بذور الكتان أو تناول زيت بذور الكتان بكميات زائدة دون أي سائل إلى انسداد الأمعاء، مما يشكل خطرا على المرضى الذين يعانون من تصلب الجلد، وهو مرض طويل الأمد يؤثر على البشرة والأنسجة والأعضاء الداخلية كما يؤثر على الرئتين والكلى.
وتحفز بذور الكتان الدورة الشهرية لأنها تؤثر على مستويات هرمون الأستروجين في الجسم فتشكل مانعا طبيعيا للحمل، ويمكن أن تسبب مشاكل أثناء الحمل لذلك يجب أن تكون الأمهات الحوامل على دراية كبيرة بما تأكله، كما أن تناول بذور الكتان يمكن أن يسبب الحساسية، والتورم، والاحمرار، والشري، والقيء، والحكة، والغثيان لدى بعض الناس، ولكن هذا يحدث في الغالب عندما تستهلكه بكميات زائدة.

روابط ذات صلة

7 أيام لتظلمات طالبي النقل الخارجي

7 أيام لتظلمات طالبي النقل الخارجي
بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة

بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة
الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق

الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*