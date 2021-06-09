احذر تناوله.. دراسة تكشف عن أضرار بذور الكتان

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أوضح موقع “أونلي ماي هيلث” في تقرير له بعض مساوئ بذور الكتان وضررها على الصحة العامة.

وحسب “سبوتنيك” يقول خبراء التغذية إن بذور الكتان تتداخل مع امتصاص الدواء في الجسم مما يقلل من تأثير الدواء وظهور آثار جانبية مختلفة تعتمد على نوع الدواء.

وحذر الخبراء خلال دراسة حديثة من تناول بذور الكتان مع مميعات الدم، الأسبرين، العقاقير المضادة للالتهابات مثل: نابروكسين، الأنسولين، غليبيزيد، غليبوريد، الأدوية التي تغير مستويات هرمون الاستروجين، أدوية الإمساك والأدوية الخافضة لضغط الدم، حيث يتم إعطاء كل هذه الأدوية لسبب معين وحالة طبية معينة، ولذلك يجب الحذر.

كما حذر الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أمراض معوية من تناول بذور أو زيت الكتان لأنه يعمل علىزيادة حركات الأمعاء و يؤدي إلى الإسهال ومتلازمة القولون العصبي، كما يمكن أن يؤدي تناول بذور الكتان أو تناول زيت بذور الكتان بكميات زائدة دون أي سائل إلى انسداد الأمعاء، مما يشكل خطرا على المرضى الذين يعانون من تصلب الجلد، وهو مرض طويل الأمد يؤثر على البشرة والأنسجة والأعضاء الداخلية كما يؤثر على الرئتين والكلى.

وتحفز بذور الكتان الدورة الشهرية لأنها تؤثر على مستويات هرمون الأستروجين في الجسم فتشكل مانعا طبيعيا للحمل، ويمكن أن تسبب مشاكل أثناء الحمل لذلك يجب أن تكون الأمهات الحوامل على دراية كبيرة بما تأكله، كما أن تناول بذور الكتان يمكن أن يسبب الحساسية، والتورم، والاحمرار، والشري، والقيء، والحكة، والغثيان لدى بعض الناس، ولكن هذا يحدث في الغالب عندما تستهلكه بكميات زائدة.