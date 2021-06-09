احدث الأخبار

7 أيام لتظلمات طالبي النقل الخارجي
أبرز المواد
 بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية “تاريخية” للتصدي للصين
أبرز المواد
 لقاح فايزر.. “خطوة مهمة” لحماية الأطفال دون 12 عاما
أبرز المواد
 احذر تناوله.. دراسة تكشف عن أضرار بذور الكتان
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن 9 مشروعات تنموية بالأسياح و8 مشروعات بلدية بمركز قبة
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم : منجم البعيثة رافداً مهماً للاقتصاد الوطني
أبرز المواد
 المركز الوطني للفعاليات يعلن جاهزية “أكبر قبة في العالم” لاستضافة الفعاليات
أبرز المواد
 بعد أن تم تجهيزها (تسليم صالة المعارض بالمجاردة) للقطاع الصحي
أبرز المواد
 شركة تستولى على 43 مليون ريال من أطباء وأكاديميين بمكة
أبرز المواد
 موفي سينما توقع إتفاقية “توطين” مع الموارد البشرية لتمكين الشباب السعوديين
أبرز المواد
7 أيام لتظلمات طالبي النقل الخارجي

7 أيام لتظلمات طالبي النقل الخارجي

أبرز المواد
بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة

بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة

أبرز المواد
الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق

الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق

أبرز المواد
مجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية “تاريخية” للتصدي للصين

مجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية “تاريخية” للتصدي للصين

أبرز المواد

لقاح فايزر.. “خطوة مهمة” لحماية الأطفال دون 12 عاما

لقاح فايزر.. “خطوة مهمة” لحماية الأطفال دون 12 عاما
http://almnatiq.net/?p=991222
المناطق - الرياض

أعلنت شركة فايزر أنها بصدد توسيع نطاق اختبار لقاحها المضاد لكوفيد- 19 على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

وبعد دراسة الخطوة الأولى على عدد صغير من الأطفال الصغار لاختبار الجرعات المختلفة، أصبحت فايزر مستعدة لتسجيل حوالي 4500 متطوع في أكثر من 90 موقعًا في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

اللقاح الذي صنعته الشركة وشريكتها الألمانية بيونتك مرخص بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ لأي شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبدأ تسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا هذا الأسبوع لتلقي لقاح فايزر.

وسيحصل هؤلاء على جرعتين من اللقاح تبلغ كل منهما 10 ميكروغرام، أي ثلث جرعة المراهقين والبالغين.

وسيبدأ تسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر في غضون أسابيع قليلة باستخدام جرعة أقل، تبلغ 3 ميكروغرام.

روابط ذات صلة

7 أيام لتظلمات طالبي النقل الخارجي

7 أيام لتظلمات طالبي النقل الخارجي
بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة

بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة
الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق

الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*