بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة

المناطق - الرياض

فيما تتساقط قيادات الحوثي في عدد من الجبهات على أيدي قوات الجيش الوطني، كشف مصدر موثوق في صنعاء لـ«عكاظ»، عن إطلاق المليشيا حملة تجنيد إجباري لـ220 ألف طالب من خريجي الثانوية العامة.

وأفاد المصدر بأن شقيق زعيم المليشيا يحيى بدر الدين الحوثي، أصدر بعد لقاء جمعه مع مندوب الملالي حسن إيرلو قبل أيام طلب إخضاع خريجي الثانوية العامة لدورات طائفية ليفاجأ الطلاب بتوزيع استمارات تجنيد عليهم في المراكز لإلحاقهم بالقوات الخاصة التي تدفع بها المليشيا إلى الجبهات بما فيها محافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أن المليشيا أبلغت الطلاب أن الخدمة إجبارية ولا يمكن السماح لأي طالب بالالتحاق بأي جامعة إلا بعد هذه الخدمة العسكرية، كاشفاً أن القوات الخاصة يشرف عليها إيرلو مباشرة وخبراء إيرانيون لتخريج قناصة ومنفذي أعمال تخريبية وإرهابية.

وقال إن المليشيا لم تكتف بإجبار خريجي الثانوية على الالتحاق بالمراكز الطائفية بل عممت على جميع الأحياء والقرى بضرورة إلحاق صغار السن، متهمة الرافضين بالخيانة والعمالة، ومن ثم حرمانهم من الحصول على الخدمات كالغاز ومواد الإغاثة.