احدث الأخبار

بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية “تاريخية” للتصدي للصين
أبرز المواد
 لقاح فايزر.. “خطوة مهمة” لحماية الأطفال دون 12 عاما
أبرز المواد
 احذر تناوله.. دراسة تكشف عن أضرار بذور الكتان
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن 9 مشروعات تنموية بالأسياح و8 مشروعات بلدية بمركز قبة
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم : منجم البعيثة رافداً مهماً للاقتصاد الوطني
أبرز المواد
 المركز الوطني للفعاليات يعلن جاهزية “أكبر قبة في العالم” لاستضافة الفعاليات
أبرز المواد
 بعد أن تم تجهيزها (تسليم صالة المعارض بالمجاردة) للقطاع الصحي
أبرز المواد
 شركة تستولى على 43 مليون ريال من أطباء وأكاديميين بمكة
أبرز المواد
 موفي سينما توقع إتفاقية “توطين” مع الموارد البشرية لتمكين الشباب السعوديين
أبرز المواد
 محافظ الوجه يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك
أبرز المواد
بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة

بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة

أبرز المواد
الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق

الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق

أبرز المواد
مجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية “تاريخية” للتصدي للصين

مجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية “تاريخية” للتصدي للصين

أبرز المواد
لقاح فايزر.. “خطوة مهمة” لحماية الأطفال دون 12 عاما

لقاح فايزر.. “خطوة مهمة” لحماية الأطفال دون 12 عاما

أبرز المواد

بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة

بإشراف إيرلو.. حملة حوثية لتجنيد 220 ألف طالب بالقوة
شقيق زعيم المليشيا يتقدم الاطفال المغرر بهم فيما يسمى بالمراكز الصيفية
http://almnatiq.net/?p=991229
المناطق - الرياض

فيما تتساقط قيادات الحوثي في عدد من الجبهات على أيدي قوات الجيش الوطني، كشف مصدر موثوق في صنعاء لـ«عكاظ»، عن إطلاق المليشيا حملة تجنيد إجباري لـ220 ألف طالب من خريجي الثانوية العامة.

وأفاد المصدر بأن شقيق زعيم المليشيا يحيى بدر الدين الحوثي، أصدر بعد لقاء جمعه مع مندوب الملالي حسن إيرلو قبل أيام طلب إخضاع خريجي الثانوية العامة لدورات طائفية ليفاجأ الطلاب بتوزيع استمارات تجنيد عليهم في المراكز لإلحاقهم بالقوات الخاصة التي تدفع بها المليشيا إلى الجبهات بما فيها محافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أن المليشيا أبلغت الطلاب أن الخدمة إجبارية ولا يمكن السماح لأي طالب بالالتحاق بأي جامعة إلا بعد هذه الخدمة العسكرية، كاشفاً أن القوات الخاصة يشرف عليها إيرلو مباشرة وخبراء إيرانيون لتخريج قناصة ومنفذي أعمال تخريبية وإرهابية.

وقال إن المليشيا لم تكتف بإجبار خريجي الثانوية على الالتحاق بالمراكز الطائفية بل عممت على جميع الأحياء والقرى بضرورة إلحاق صغار السن، متهمة الرافضين بالخيانة والعمالة، ومن ثم حرمانهم من الحصول على الخدمات كالغاز ومواد الإغاثة.

روابط ذات صلة

الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق

الأرصاد: سماء غائمة وسحب ممطرة على 6 مناطق
مجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية “تاريخية” للتصدي للصين

مجلس الشيوخ يقر خطة اقتصادية “تاريخية” للتصدي للصين
لقاح فايزر.. “خطوة مهمة” لحماية الأطفال دون 12 عاما

لقاح فايزر.. “خطوة مهمة” لحماية الأطفال دون 12 عاما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*