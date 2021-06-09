7 أيام لتظلمات طالبي النقل الخارجي

المناطق - الرياض

تغلق وزارة التعليم يوم السبت القادم إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات، الذي بدأ يوم الأحد الماضي.

وستعلن الوزارة في الـ21 من ذي القعدة نتائج حركة النقل الخارجية طبقاً للجدول الزمني الذي حددته عند بدء إعلان الإجراءات التنظيمية للحركة، وحددت الوزارة 7 أيام لتلقي تظلمات طالبي النقل من المعلمين والمعلمات من يوم صدور الحركة نفسه على أن يغلق باب التقديم للتظلمات في الـ27 من شهر ذي القعدة.

وستقوم الوزارة باعتماد الحركة رسمياً وتبليغ الإدارات التعليمية بنتائجها في الـ28 من ذي القعدة. يشار إلى أن وزارة التعليم حددت الـ22 من شهر ذي الحجة موعداً لإعلان نتائج حركة النقل الداخلية.