“فيسبوك” تروّج لأدوات جديدة تدعم مستقبل التجارة الرقمية

المناطق - الرياض

استغل المسؤولون التنفيذيون بشركة “فيسبوك” مؤتمر المطوِّرين السنوي للشركة من أجل الترويج لأدوات جديدة للشركات ستدعم مستقبل التجارة الرقمية.

وقدَّمت الشبكة الاجتماعية حفنةً من تحديثات البرمجة التي تهدف إلى مساعدة الشركات على استخدام “واتس أب”، و”إنستغرام”، وتطبيقات المراسلة، ومشاركة الصور على “فيسبوك”، لجذب عملاء جدد، والاحتفاظ بالعملاء الحاليين.

قال الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” مارك زوكربيرغ، بالرغم من أنَّ الوباء أجبر الشركة على تقليص الحضور الشخصي لمؤتمر “إف-8” الجذاب، إلى حدث افتراضي، إلا أنَّه يسمح للمديرين التنفيذيين بإعادة التركيز على الطرق التي يمكن للمطوِّرين من خلالها الابتكار على منصات الشركة.

وأضاف زوكربيرغ: “عندما يتمكَّن المطوِّرون من الوصول إلى الأدوات المناسبة، يمكنهم بناء أشياء تخلق قيمة للجميع، سواء كانت تلك تتعلَّق بالتجارب الاجتماعية التي تجلب الفرح للناس، أو بالطرق الجديدة لإبقاء الأعمال التجارية على قدميها أثناء الأزمات”.

أنكور براساد، مدير الرسائل التجارية في “فيسبوك”، أوضح أنَّ الشركة تتيح للمطوِّرين الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات في “إنستغرام” لبناء أدوات مراسلة جديدة.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تتيح التغييرات للعملاء الحصول على إجابات تلقائية لأسئلة مثل موعد فتح شركة ما، دون مغادرة “إنستغرام” للتعرف على تطبيق مختلف.

تكثيف العروض

تحاول عملاقة التواصل الاجتماعي، التي يقع مقرّها في مينلو بارك بكاليفورنيا، تعزيز العروض الإلكترونية للشركات، في ظلِّ الاتجاه نحو عودة التسوق في المتاجر التقليدية، كما حذَّر المسؤولون التنفيذيون في “فيسبوك” في وقت سابق من أنَّ الشركة قد تشهد نمواً بطيئاً في الإيرادات خلال النصف الثاني من العام بسبب تخفيف الإغلاق، وشعور الناس براحة أكبر في العودة إلى الأنشطة غير المتصلة بالإنترنت.

وقالت “فيسبوك” أيضاً، إنَّها تقوم بتوسيع الطرق التي يمكن للشركات من خلالها التواصل مع عملائها باستخدام “واتس أب”، مثل تنبيه الأشخاص عند توفُّر بضاعة شائعة في المخزون مرة أخرى.

وقال أجيت فارما، رئيس منتجات الأعمال في “واتس أب”: “نحن بصدد إنشاء ميزات جديدة للشركات فيما يختص بتلقِّي الردود، لكي يتمكَّن العملاء من الإجابة بسرعة وبسهولة، أو إخبار الشركة بما يريدون،” مشيراً إلى أنَّ ما يقرب من 175 مليون شخص يراسلون الشركات عبر “واتس أب” يومياً.

تحاول شركة “فيسبوك” زيادة الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق الدخل عبر أعمال المراسلة الخاصة بها، التي توسَّعت لتشمل منتجات خدمة العملاء التي تساعد الشركات على التفاعل مع الأشخاص عبر تطبيقات “واتس أب”، و”ماسنجر” للدردشة في العام الماضي.

كما اشترت الشركة “كاستمير”Kustomer Inc لبدء تشغيل برمجيات خدمة العملاء، واستثمرت أيضاً في “جيو بلاتفورمز” Jio Platforms ، عملاق الإنترنت الهندي، الذي تخطط “واتس أب” للدخول معه في شراكة تجارية.