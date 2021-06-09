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أمريكا تسجل أول إصابة بفيروس “هانتا” القاتل..

أمريكا تسجل أول إصابة بفيروس “هانتا” القاتل..
http://almnatiq.net/?p=991238
المناطق - وكالات

سجلت ولاية ميشيغن الأميركية أول حالة إصابة بفيروس “هانتا”، وهو مرض تنفسي قاتل يصيب البشر من خلال ملاسمة القوارض المصابة.
وأفاد مسؤولو الصحة في ميشيغن أن امرأة في مقاطعة واشتناو ادخلت إلى المستشفى، وهي تعاني من مرض رئوي خطير تبين أنه فيروس “هانتا”. حسب “سكاي نيوز”.
وأشات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية إلى إن الإصابة بهذا الفيروس ليست مقصورة بلمس القوارض، فقد ينتقل الفيروس إلى البشر من خلال الهواء الملوث بالفيروس من فضلات القوارض أو إذا لم شيئا ملوثا ببول القوارش أو لعابها.
وينتشر هذا الوباء بين الفئران ذات الأقدام البيضاء ولا يمكن أن ينتقل بين إنسان وآخر، مثلما هو الحال في فيروس كورونا. لكن الإصابة به مميتة، فنحو 40 بالمئة من الذين تصلهم العدوى يموتون بسببه.
وتظهر أعراض الإصابة بفيروس “هانتا” الرئوي بين أسبوع إلى ثمانية أسابيع من التعرض للفيروس، ومن أعراضه الإعياء والحمى والصداع والغثيان.

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