وزارة الداخلية الأفغانية : طالبان تقتل عشرة من عمال نزع الألغام في إقليم بغلان شمال البلاد

المناطق - واس

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ، اليوم ، أن حركة طالبان قتلت عشرة عمال لإزالة الألغام في ولاية بغلان بشمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان في تصريح للصحفيين “إن مقاتلي طالبان دخلوا إلى مجمع لوكالة لنزع الألغام وبدأوا إطلاق النار على الجميع”.

وأوضح المتحدث باسم والي ولاية بغلان جاويد بشارات في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم وقع الليلة الماضية في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية ، مشيراً إلى أن المهاجمين كانوا ملثمين.

ولم تعلن أي جماعة ، بما في ذلك طالبان ، مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.