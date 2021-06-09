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وثيقة شروط: أرامكو السعودية تدشن أول صكوك مقومة بالدولار ..

وثيقة شروط: أرامكو السعودية تدشن أول صكوك مقومة بالدولار ..
http://almnatiq.net/?p=991255
المناطق - الرياض

كشفت وثيقة شروط أن أرامكو السعودية دشنت أول صكوك لها مقومة بالدولار الأمريكي اليوم الأربعاء والتي ستصدر على ثلاث شرائح.

ووفقا لـ “رويترز” تكشف الوثيقة أن الصفقة ستتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.

وتلقى المستثمرون المحتملون تسعيرا استرشاديا لشريحة الثلاث سنوات عند 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأمريكية، وللخمس سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية وللعشر سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.

وقال مصدر يوم الاثنين إن أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.

ومن المتوقع تحديد الشروط والحجم النهائي اليوم الأربعاء.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدرا منتظما للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، والذي استُخدم أيضا في تمويل توزيعات أرباحها.

وتكشف وثيقة الشروط أن هناك 29 مديرا نشطا وخاملا لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.

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