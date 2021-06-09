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“هدف”: صرف مليون ريال لـ 763 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه لشهر مارس

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“هدف”: صرف مليون ريال لـ 763 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه لشهر مارس

“هدف”: صرف مليون ريال لـ 763 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه لشهر مارس
http://almnatiq.net/?p=991257
المناطق - الرياض

أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، صرف الدعم لـ 763 مستفيداً من العاملين المستوفين لشروط برنامج دعم النقل الموجة لشهر مارس (2021) بمبلغ (1,013,522) ريال .

كما يعمل “هدف” حالياً على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر أبريل (2021)، وذلك خلال الايام القليلة القادمة.

ويأتي برنامج العمل الحر في النقل الموجه الذي أطلق مؤخراً، وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمها “هدف” في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووفقا لمذكرة التفاهم، يقدم الصندوق دعم شهري للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهريا ولمدة تصل إلى 24 شهرا ميلاديا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعم تحفيزي مقدراه 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

ونحو خطوات ومراحل الاستفادة من البرنامج، أبان “هدف”، أن رحلة الباحث عن عمل تمر بعدة مراحل هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من هيئة النقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات” ، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال زيارة الرابط: https://freelance.sa/drivers

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