غرفة القصيم تطلق برنامج تكامل لتقديم خدمات ومزايا خاصة للمنتسبين

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أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم (بطاقة تكامل) وهي تعتبر بطاقة خدمية اختيارية تعريفية بالمشترك أو المشتركة، تمنح للمشتركين والمشتركات والجهات الاعتبارية المشتركة في الغرفة (بعدد معين) طوال فترة اشتراكهم في الغرفة، ومنحهم مزايا وخدمات وخصومات يستفيد منها داخل مرافق غرفة القصيم والشركات والمؤسسات المشاركة فيها.

أوضح بذلك مدير إدارة التسويق والفعاليات في الغرفة الأستاذ: نايف المنسلح مشيراً إلى أن هناك عدة مزايا ممنوحة لمقدمي الخصومات والخدمات والمتمثلة بالآتي:

– عدد 2 دورات تدريبية مجانية سنوية من الدورات التي تقيمها الغرفة بعدد موظف واحد لكل دورة. (بعد التنسيق مع الغرفة بمجرد الإعلان عن الدورة).

– خصم (25%) على 2 مقعد سنوياً للمنشأة في الدورات التدريبية التي تقيمها الغرفة.

– عدد 1 مرة واحدة استخدام قاعات الاجتماعات للمنشأة في السنة (بعد التنسيق مع الغرفة بمدة لا تقل عن 15 يوماً).

– إعلان تسويقي للمنشأة لمدة شهر عبر الشاشات الإعلانية الداخلية للغرفة (البهو، مركز سيدات الاعمال، فروع الغرفة).

– عدد 2 استشارات قانونية.

– عدد 2 استشارات اقتصادية.

– دعوة خاصة في حفلات معايدات الغرفة.

– دعوة خاصة لحضور اللقاءات الرسمية والفعاليات الرئيسية في الغرفة.