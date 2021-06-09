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اكتشاف ديناصور عاش قبل 96 مليون عام بأستراليا

اكتشاف ديناصور عاش قبل 96 مليون عام بأستراليا
http://almnatiq.net/?p=991269
المناطق - وكالات

أكد علماء اكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات، تعتبر واحدة من أكبر الفصائل المكتشفة في العالم، بعد أكثر من 10 أعوام على اكتشاف رعاة عظام الحيوان لأول مرة.

وذكرت ورقة بحثية نُشرت أمس الاثنين، أن الديناصور، وهو من فصيلة سوروبود، عاش في العصر الطباشيري قبل ما بين 92 مليوناً و96 مليون عام عندما كانت أستراليا متصلة بالقارة القطبية الجنوبية.

ووفقاً لتقديرات علماء الحفريات، يبلغ ارتفاع الديناصور بين 5 أمتار و6 أمتار ونصف المتر، بينما يتراوح طوله بين 25 و30 متراً، ما يعني أنه بطول ملعب كرة سلة وبارتفاع مبنى من طابقين.

ويعني هذا أن الفصيلة المكتشفة حديثاً هي أكبر فصائل الديناصورات المتكشفة في أستراليا على الإطلاق ومن أكبر 5 فصائل مكتشفة في العالم التي تشمل أيضاً التيتانوصور التي سبق واكتشفت في أمريكا الجنوبية فحسب.

وقال سكوت هوكنل أمين متحف كوينزلاند وعالم الحفريات: «هذه الاكتشافات هي مجرد قمة الجبل الجليدي».

ولا تزال مجموعة أخرى من هياكل الديناصورات المكتشفة في المنطقة، فضلاً عن جرف صخري يعتقد أنه كان مسار ديناصور السوروبود، في انتظار دراسة علمية كاملة.

وقال هوكنل إن عينات من ديناصورات أكبر لا تزال لم تكتشف بعد، نظراً لأن السوروبود الذي يتغذى على النباتات كان فريسة بوجه عام لديناصورات ضخمة من فصيلة الثيروبودا.

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