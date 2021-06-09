غرفة القصيم تنظم لقاء افتراضي بعنوان (التحكيم التجاري)

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تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم اللقاء المجاني الافتراضي تحت عنوان: (التحكيم التجاري) والذي سيقدمه المحاضر المحامي حسان بن إبراهيم السيف مساء اليوم الأربعاء 28/10/1442هـ الموافق 9/06/2021م، بداية من 4:00مساءً حتى 6:00 مساءً.

مدير الإدارة القانونية في الغرفة الأستاذ: فراس اليحيى أوضح بأن هناك شهادات للحضور المشاركين بهذا اللقاء، وأن الفئة المستهدفة هم: (رجال الأعمال، والشركات، والمؤسسات، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكافة المهتمين بالشأن القانوني).

مشيراً اليحيى إلى أن لقاء (التحكيم التجاري) سيشتمل على عدة محاور أهمها:

– طبيعة التحكيم والفرق بينه وبين الصلح والقضاء.

– اتفاق التحكيم.

– طلب التحكيم.

– تشكيل هيئة التحكيم.

– إجراءات الفصل في قضية التحكيم.

– دعوى بطلان حكم التحكيم.

– تنفيذ حكم التحكيم.

مؤكداً اليحيى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات والبرامج يأتي استشعاراً برسالة الغرفة وأهمية دورها في تقديم برامج ولقاءات مبتكرة ومؤثرة ومتجددة وغير ربحية، من أجل دعم وتنمية الوطن وأبنائه وتعزيز مسيرة الغرفة المجتمعية، ومن باب رؤيتها في المساهمة بالبرامج الاجتماعية للمواطنين والمشاركة في البناء الاجتماعي وتقديم العون لكافة أبناء المجتمع بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.