الصحة العالمية تدعو إلى إعادة هيكلة النظام البيئي لابتكارات المنتجات الصحية

المناطق - الرياض

دعت منظمة الصحة العالمية ،اليوم ، الحكومات والمجتمع العلمي والطبي وقادة القطاع الخاص ، إلى إعادة هيكلة النظام البيئي لابتكارات المنتجات الصحية وتوجيهها للصالح العام.

كما دعت المنظمة إلى اتباع نظام إيكولوجي للابتكارات الصحية ، وتعاون القطاعين الخاص والعام لتقديم اللقاحات اللازمة والعلاجات وأدوات التشخيص وغيرها من الإمدادات الصحية الأساسية بشكل منصف لفائدة الجميع.

وأوصت المنظمة باتخاذ إجراءات فورية وأخرى طويلة الأمد لإعادة رسم الابتكار الصحي كجزء من نظام بيئي اقتصادي جديد يوفر الصحة للجميع . مشيرة إلى الحاجة لتغيير عميق في كيفية إدارة حقوق الملكية الفكرية وكيفية هيكلة حوكمة الشركات ، وكيفية مشاركة فوائد الاستثمارات العامة لتجنب الديناميكية الحالية لتقاسم المخاطر مع خصخصة المكافآت.

ودعت أيضاً إلى إعادة توزيع جرعات اللقاحات المتاحة ،كضرورة مشتركة لمكافحة الوباء ،ودعم وتمويل نقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات وبناء القدرات التصنيعية كمسؤولية جماعية لبناء أمن صحي عالمي.