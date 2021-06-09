السلفادور أول دولة تعتمد بتكوين كعملة قانونية

المناطق - وكالات

وافق برلمان السلفادور، الأربعاء، على قانون يعتبر العملة الإلكترونية البتكوين عملة قانونية في خطوة غير مسبوقة في العالم يؤيدها الرئيس نجيب أبو كيلة لتعزيز نمو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وتقضي المادة الأولى من هذا النص على أن “الهدف من القانون هو جعل البتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات وغير محدودة في أي صفقة”.

ويفترض أن يعرض القانون على الرئيس بتوقيعه.

وبعد فترة من التراجع والانهيار في سوق العملات الرقمية خلال شهر مايو الماضي، شهدت الأيام الأولى من شهر يونيو تغيرات دراماتيكية، بالتزامن مع جملة من الأخبار السعيدة التي أعادت الأسهم الخضراء إلى مؤشرات متابعة حركة العملات الرقمية.