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المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=991294
المناطق - مكة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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