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صحة الباحة تُنفذ أكثر من 440 زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الباحة تُنفذ أكثر من 440 زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=991296
المناطق - الباحة

نفّذت صحة الباحة أكثر من 440 زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا في المجمعات الطبية والصيدليات والمؤسسات وذلك عبر 5 فرق ميدانية.
وشملت الزيارات التفتيشية عدد 105 صيدليات ومحال نظارات وعدد 40 مجمعاً طبياً مختصاً وعدد 4 مؤسسات صحية أخرى.

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