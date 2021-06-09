نفّذت صحة الباحة أكثر من 440 زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا في المجمعات الطبية والصيدليات والمؤسسات وذلك عبر 5 فرق ميدانية.
وشملت الزيارات التفتيشية عدد 105 صيدليات ومحال نظارات وعدد 40 مجمعاً طبياً مختصاً وعدد 4 مؤسسات صحية أخرى.
صحة الباحة تُنفذ أكثر من 440 زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
نفّذت صحة الباحة أكثر من 440 زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا في المجمعات الطبية والصيدليات والمؤسسات وذلك عبر 5 فرق ميدانية.
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