توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة

المناطق - نجران

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن لجنة توطين الوظائف زارت 46 محلاً، بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 95 موظفاً، مبيناً أن نسبة التوطين في قطاع الذهب والمجوهرات بلغت 100%.

ودعا الدوسري أصحاب المنشآت في الأنشطة الأخرى المستهدفة بالتوطين إلى الاستفادة من الكوادر السعودية وتوظيفهم في تلك الأنشطة.