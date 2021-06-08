أوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة قام بصرف 56.265 وصفة دواء ، وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021م.
وبين أن الوصفات الطبية شملت المرضى المنومين في المركز، وكذلك المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية الاستشارية “العيادات الافتراضية والحضورية”.
صرف أكثر من 56 ألف وصفة دوائية في مركز القلب بالمدينة المنورة
أوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة قام بصرف 56.265 وصفة دواء ، وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021م.
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