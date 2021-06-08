صرف أكثر من 56 ألف وصفة دوائية في مركز القلب بالمدينة المنورة

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أوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة قام بصرف 56.265 وصفة دواء ، وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021م.

وبين أن الوصفات الطبية شملت المرضى المنومين في المركز، وكذلك المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية الاستشارية “العيادات الافتراضية والحضورية”.