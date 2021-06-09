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الهيئة العامة للمنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ

الهيئة العامة للمنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ

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الهيئة العامة للمنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ

الهيئة العامة للمنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ
http://almnatiq.net/?p=991308
المناطق - الرياض

تدعو “الهيئة العامة للمنافسة” المعنيين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم للاطلاع على مسودة دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، وإبداء المقترحات والملاحظات.
وتوضح الهيئة، أن طرح مسودة الدليل لاستطلاع آراء العموم يأتي انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية والرغبة في تطوير إصداراتها وأدلتها.
تجدر الإشارة إلى أن الدليل يهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والمستشارين القانونيين لاستيضاح منهج الهيئة في تطبيق مبادئ المنافسة عند فحص وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ.
علماً أن مهلة استقبال المرئيات تنتهي بتاريخ 20 يونيو 2021م

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