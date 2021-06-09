جامعة الملك خالد توقع اتفاقية مع بنك البلاد

المناطق - عسير

وقعت جامعة الملك خالد، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع بنك البلاد، لتقديم تمويل لطلاب الدراسات العليا، وذلك بحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وأبان وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، أن الاتفاقية تهدف إلى إيجاد حلول تمويلية تقدم لطلاب وطالبات الجامعة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا مدفوعة الرسوم كبرامج (الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه) بأقساط ميسرة، وبهامش ربح صفر٪؜.

من جهته قال سعادة الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنيزان “إن العلاقة مع جامعة الملك خالد هي علاقة استراتيجية، حيث تأتي هذه الاتفاقية للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية من خلال تقديم برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة وميسرة لتتناسب مع دخل طلاب وطالبات الدراسات العليا”.

ووفق الاتفاقية سيحصل الطلاب على تمويل بدون هامش ربح أو أي رسوم إضافية، ويبدأ مبلغ الاستقطاع الشهري من 500 ريال لبرنامج الدبلوم، ومبلغ 1667 ريالا لبرنامج الماجستير، ومبلغ 2450 ريالا لبرنامج الدكتوراه، ويتم تقسيط المبلغ على فترات زمنية طويلة تتجاوز مدة الدراسة الفعلية.

الجدير بالذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، حيث قام بنك البلاد بدعم العديد من كراسي البحث في عدد من الجامعات السعودية والعديد من المبادرات والبرامج المجتمعية التي تساهم في الدعم والاستثمار في المجتمع، وذلك من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات التوجه لأي فرع من فروع بنك البلاد المنتشرة في المنطقة الجنوبية للحصول على الخدمة.