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جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة “أمازون” في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي

جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة “أمازون” في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي

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جامعة الملك خالد توقع اتفاقية مع بنك البلاد

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جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة “أمازون” في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي

جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة “أمازون” في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=991314
المناطق - عسير

استقبل وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، ممثلي شركة أمازون AWS برئاسة مدير القطاع الحكومي في أمازون AWS عمر حج صالح، وذلك لبحث سُبل التعاون مع الشركة في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات العلاقة بالابتكار والذكاء الاصطناعي، تلا ذلك اجتماع مع ممثلي الشركة تم فيه عرض مختصر عن أمازون AWS ومشاريعها وشراكاتها ومنتجاتها في السعودية ثم عرض مقترح AI innovation hub في جامعة الملك خالد بالشراكة مع أمازون AWS، وكذلك عرض مقترح التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الحاسوبية من AWS.

وأكد وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي أن الجامعة حريصة على الاطلاع على تجربة شركة أمازون في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار وسبل توظيفها في قطاعات التعليم، مشددًا على أهمية مثل هذه اللقاءات في تدريب الطلاب والطالبات في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار.

حضر اللقاء من الجامعة مستشار معالي رئيس الجامعة ومدير مركز الذكاء الاصطناعي الدكتور سالم العلياني، ومدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال الدكتور محمد الفيفي، ومن شركة أمازون AWS مديرة قطاع التعليم رشا الثقفي، ومدير خدمات الابتكار وائل الخمور، وعبر الاتصال المرئي مدير قطاع التدريب محمد يوسف.

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